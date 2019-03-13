В ООН отметили обострение напряженности между православными общинами в Украине

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено ростом в Украине количества актов насилия, направленных на журналистов, активистов гражданского общества, а также церковных служителей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в отчете по 2018 году, который был обнародован 12 марта в Киеве.

В УВКПЧ отметили обострение напряженности между православными общинами в Украине из-за процесса обретения автокефалии ПЦУ, сообщает «Апостроф».

«В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало 10 случаев угроз и актов запугивания в отношении священнослужителей и прихожан, которые касались преимущественно Украинской Православной Церкви. УВКПЧ обеспокоено тем, что существующая политическая среда еще больше способствует напряженности, которая негативно влияет на свободу религии или убеждений, с возможными неблагоприятными последствиями для других прав человека, в частности права на свободу мысли и выражения, накануне выборов", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что в ноябре 2018 года, после отказа УПЦ присоединиться к вновь созданной Православной Церкви Украины, Служба безопасности Украины (СБУ) «возбудила ряд уголовных дел по обвинению в подстрекательстве к религиозной ненависти, а по крайней мере в одном случае это обвинение было дополнено обвинением в государственной измене, причем о подозрении не сообщается».

«В контексте этих расследований СБУ провела обыск в помещениях УПЦ и помещениях церковных иерархов. СБУ также допросила священнослужителей в разных регионах Украины. Лица, с которыми УВКПЧ проводило интервью, сообщили, что такие действия спровоцировали давление на них, и заявили, что, несмотря на отсутствие прямых угроз или принуждения, считают эти действия попытками повлиять на их позицию относительно автокефалии», - отмечается в отчете.

Также напоминается, что 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за начало обязательного переименования религиозных организаций, связанных с религиозными центрами в Российской Федерации, имея в виду в первую очередь общины Украинской Православной Церкви. Парламент также принял ограничение на доступ священников таких организаций в помещения Вооруженных сил Украины из соображений национальной безопасности.

«Это противоречит статье 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, потому что безопасность не является допустимым основанием для ограничения свободы религии или убеждений», - отмечается в отчете.

Ранее «Фраза» сообщала, что Овручский митрополит УПЦ рассказал представителям ОБСЕ о нарушениях прав верующих в регионе.