Синоптики пообещали украинцам небольшую передышку от дождей

Дожди временно отступили из Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», синоптики дали свой прогноз погоды.

Впрочем, как сообщает Гидрометцентр, нынешняя сухая погода – явление временно. Уже с четверга ожидаются осадки на западе Украины, а ближе к выходным дожди накроют всю страну.

В среду, 13 марта, по всей территории страны будет сухо. Днем ожидается до плюс 6-10 градусов, а ночью будет до 3-6 мороза. Чуть теплее будет лишь на юге.

В Киеве в ближайшие дни будет сухо и тепло.

Как писала «Фраза», сотни населенных пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды.

Ранее синоптики огорчили украинцев прогнозом погоды: всю неделю будут идти дожди.