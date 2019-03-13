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Синоптики пообещали украинцам небольшую передышку от дождей

Синоптики пообещали украинцам небольшую передышку от дождей

Дожди временно отступили из Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», синоптики дали свой прогноз погоды.

Впрочем, как сообщает Гидрометцентр, нынешняя сухая погода – явление временно. Уже с четверга ожидаются осадки на западе Украины, а ближе к выходным дожди накроют всю страну.

В среду, 13 марта, по всей территории страны будет сухо. Днем ожидается до плюс 6-10 градусов, а ночью будет до 3-6 мороза. Чуть теплее будет лишь на юге.

В Киеве в ближайшие дни будет сухо и тепло.

Как писала «Фраза», сотни населенных пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды.

Ранее синоптики огорчили украинцев прогнозом погоды: всю неделю будут идти дожди.

Тэги: общество, погода, Гидрометцентр Украины, погодные условия, синоптики, новости Украины

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