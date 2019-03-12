На Николаевщине произошла масштабная газовая атака, целью которой стали дети

В средней школе села Первомайское Витовского района Николаевской области произошла газовая атака. Как выяснили журналисты «Фразы», один из старшеклассников решил «побаловаться» найденным перцовым баллончиком.

Как передает пресс-центр николаевской областной полиции, 17-летний ученик 11 класса распылил газ возле туалета, в результате чего 19 детей и один работник школы почувствовали себя плохо.

Сообщается, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Что же касается виновника инцидента, то, по его словам, он нашел баллончик «Перец-4» на местном стадионе, после чего принес в школу и распылил газ, чтобы посмотреть, что из этого получится.

По данному факту начато расследование уголовного производства по статье 296 УК Украины «хулиганство».

Как писала «Фраза», в украинских школах продолжаются масштабные газовые атаки.

Ранее в киевском метро произошла газовая атака, люди в панике спасались как могли.