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Главные новости за 12 марта 2019 года

Главные новости за 12 марта 2019 года

Стало известно о жертвах бушевавшей в Украине непогоды. Стало известно о жертвах непогоды, которая бушевала в Украине в понедельник, 11 марта. Погибли два человека. Как передает ГСЧС, в Коростышеве (Житомирская область) упавшим с кровли магазина «Фуршет» огромным металлическим листом убило женщину, а ее дочь 1995 года рождения находится в реанимации.

Сотни населенных пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды. Бушевавшая в понедельник, 11 марта, непогода оставила без электричества 537 населенных пунктов в Украине. ЧП произошло в пятнадцать областях страны. По данным ГСЧС, из-за сильного ветра и срабатывания системы защиты линий электропередач больше всех пострадала Киевская область – тут без электричества остались 168 населенных пунктов.

На Русановском озере в Киеве произошла экологическая катастрофа. На Русановском озере в Киеве произошел массовый мор рыбы, которая начала гнить и вонять. Местные жители считают, что во всем виноваты строители, которые второй год возводят мост через озеро. Вдоль берега всего побережья лежит более 200 мертвых туш толстолобика и карпа. Экологи взяли на экспертизу пробы воды, чтобы выяснить причины гибели.

В Киеве обстреляли здание Голосеевского райсуда. Целились по кабинетам судей. Сегодня, 12 марта, рано утром в Киеве было совершено нападение на здание Голосеевского районного суда Киева. Неизвестные произвели несколько выстрелов в стены суда и по окнам второго и третьего этажей здания. Неизвестные стреляли с тыльной стороны здания и целились в сторону кабинетов судей.

Грипп в Киеве пошел на спад: уже открыты почти все школы. Грипп в Киеве идет на спад. Об этом заявили в столичной мэрии. В КГГА сообщили, что за прошлую неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заболели 12 110 человек. По данным чиновников, это на 3% меньше, чем неделей ранее. Из них 142 людей (129 детей) пришлось госпитализировать.

Популярный итальянский певец прокомментировал свое попадание в украинский «черный список». Известный итальянский певец Альбано Карризи (Аль Бано) прокомментировал свое попадание в «черный список» министерства культуры Украины. Артист хочет оспорить данное решение. В эфире итальянского Radio 24 он заявил, что его выступления в нашей стране «всегда хорошо принимали».

Главу фракции БПП обозвали придурком прямо в сессионном зале. Сегодня, 12 марта, в Верховной Раде Украины председатель фракции БПП Артур Герасимов продемонстрировал аудиозапись телефонного разговора якобы между Юлией Тимошенко и Игорем Коломойским и заявил, что лидер «Батькивщины» должна публично рассказать о финансовом сотрудничестве с олигархом. За это его обозвали придурком.

Как оказалось, воздух в Украине чище, чем в Италии и Израиле. Организация Greenpeace и программисты из AirVisual составили рейтинг чистоты воздуха в мире. Эксперты оценили 73 страны. Показателем для создания рейтинга стал уровень микрочастиц пыли в воздухе городов стран. Первые места в списке заняли Бангладеш, Пакистан и Индия – тут самый грязный воздух.

Тэги: Киев, суд, корь, Украина, общество, происшествие, здоровье, школа, ветер, политика, обстрел, озеро, непогода, новости Украины, экологическая катастрофа

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