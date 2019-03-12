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Воины света зажгут под Киевом в эти выходные

Воины света зажгут под Киевом в эти выходные

16 и 17 марта Древний Киев Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на новую шоу-программу «Воины света». Как выяснили журналисты «Фразы», посетителей ждут конно-трюковые выступления и зрелищные постановки, славянские забавы, зажигательные хороводы, веселые и познавательные игры и конкурсы, а также: катание на породистых лошадях, вкуснейшие блюда с костра и горячие напитки, мастер-классы, канатный спуск, музеи и экспозиции. И все это в настоящем, живом средневековом городе.

Войдя в ворота Княжества, гости совершат путешествие во времени на тысячу лет назад во времена Киевской Руси. Ведь в «Парке Киевская Русь» на основе знаний современной науки в полном масштабе воссоздается Киев V-ХІІІ веков, а также воссоздается атмосфера и дух исторического сердца нашей Родины. Только здесь гости Древнего Киева увидят шедевры средневекового деревянного зодчества. Среди них «Заборола» — самое длинное реконструированное оборонительное сооружение, не имеющее аналогов во всем мире. А также воссозданные на основе археологических раскопок Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков и многое другое.
Для посетителей открыт музей средневекового зодчества, исторического костюма, старинных музыкальных инструментов, а также экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и даже средневековая пыточная. Здесь воссоздан первый христианский храм, построенный в Киеве после крещения Руси — уникальная деревянная Васильевская церковь X века. Это действующий храм, и все гости могут зайти в него и не просто увидеть в каких храмах молились наши предки, но и самим поставить в нем свечу за здоровье родных и близких. В этом уникальном храме можно организовать венчание, крестины, а на Пасху будут рады видеть гостей Древнего Киева на торжественной службе, после которой можно будет освятить пасхальные корзинки.

Кроме впечатляющей архитектуры гостей ждет близкое знакомство с уникальными лошадьми редких исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых в Украине больше нигде не встретить, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Все лошади прошли курс дрессировки, чтобы с успехом участвовать в конно-трюковых шоу как в Украине, так и за ее пределами. Каждый гость может подойти к этим прекрасным созданиям, погладить их, сфотографироваться и покататься верхом или в экипаже.

Кроме шедевров средневековой архитектуры и неповторимой атмосферы Киевской Руси гостей ждет и яркая развлекательная программа. Откроет ее парад княжеских флагов, а Боярыня Весна зачарует дорогих гостей своими песнями, которые исполнит вживую. После колоритной фотосессии с Князем и жителями Древнего Киева гостей пригласят в зажигательные славянские хороводы. Только в Княжестве посетители увидят древние обряды с огнем и даже смогут принять участие в них. Кроме этого гостей ждут зрелищные конные шоу Воинов света, в котором главные роли исполнят прекрасные лошади из Княжеской конюшни. Конечно, в тесном тандеме с опытными каскадерами — актерами конно-тюкового театра Древнего Киева. Эти уникальные лошади поразят гостей не только своей благородной красотой, но и грациозностью, и безупречным исполнением трюков. Также зрителей порадует и конное шоу «Княжеская охота», во время которого воины удивят всех виртуозным владением средневековым оружием. Гости Княжества будут не просто зрителями, но и смогут принять участие в интерактивных театрализованных постановках на древнеславянскую тематику, в веселых и познавательных икрах, конкурсах, флеш-мобах и мастер-классах.

В Древнем Киеве посетители почувствуют себя полноправными жителями средневекового города. Здесь можно пройтись по древним улочкам, зайти в сувенирную лавку и выбрать на память оригинальный сувенир ручной работы. А потом можно зайти в Княжескую костюмерную, примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них. А затем — пострелять из лука в средневековом тире и отчеканить монету «на счастье». Для любителей экстрима есть канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности и скоростная горка «Змей Горыныч». А для детей — яркий и безопасный куб-лабиринт «Мышеловка». Согреться и отведать вкуснейших блюд и напитков, приготовленных княжескими поварами на открытом огне, можно в теплой уютной Княжеской корчме и в Питейной «25 рун». Кто захочет продлить путешествие в средневековье еще на день, может остаться на ночь в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30. Цена билета: полный билет для взрослого — 170 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 60 грн., для дошкольников — бесплатно. Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи». Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, культура, новости Украины

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