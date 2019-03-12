Популярный итальянский певец прокомментировал свое попадание в украинский «черный список»

Известный итальянский певец Альбано Карризи (Аль Бано) прокомментировал свое попадание в «черный список» министерства культуры Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», артист хочет оспорить данное решение.

В эфире итальянского Radio 24 он заявил, что его выступления в нашей стране «всегда хорошо принимали».

Аль Бано пошутил: «Может быть, кто-то перепутал мои сумасшедшие высокие ноты с пулями?»

Он заявил: «Это смехотворно, меня обвиняют в том, чего я никогда не совершал и о чем даже не думал. Я пел в Украине, в России, Польше, Румынии, но никто никогда не рассматривал меня в качестве врага народа. Меня действительно считают человеком, который покушается на национальную безопасность? Это что, шутка?»

Певец добавил: «Я никогда не произносил ни полслова против Украины».

При этом он признал: «Я всего лишь высказал свое положительное мнение о тех вещах, которые президент Владимир Путин сделал, чтобы сохранить единой Россию, страну, связывающую многие культуры, народности и религии».

Артист добавил, что обратится к послу Украины в Италии, чтобы попытаться решить данный вопрос.

Как писала «Фраза», внесение Аль Бано в категорию «нон грата» было сделано на основании обращения Службы безопасности Украины. Певец попал в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.