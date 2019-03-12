Выяснилось, что грязный воздух – опаснее сигарет

Загрязненный воздух вредит людям больше, чем курение. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в исследовании издания European Heart Journal.

В публикации говорится, что каждый год в мире от болезней, связанных с грязным воздухом, умирают приблизительно 8,8 миллиона человек, в то время как от курения – 7,2 миллиона людей.

Отмечается, что только в ЕС от грязного воздуха каждый год умирают 790 тысяч людей, сокращая среднюю продолжительность жизни в регионе более чем на два года.

Как писала «Фраза», воздух в Украине чище, чем в Италии и Израиле.