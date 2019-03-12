В Виннице задержали злоумышленников, которые металлическим прутом выбивали двери храма УПЦ

Винницкие правоохранители задержали двоих молодчиков, которые прошлой ночью повредили двери храма Серафима Саровского Украинской Православной Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел вечером 11 марта.

Об этом сообщает местный портал 20minut.ua со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Сообщается, что о факте хулиганства в полицию сообщил помощник настоятеля храма, который рассказал о том, что двое неизвестных металлическим прутом повредили входную дверь церкви.

Злоумышленниками оказались жители Винницы и Винницкого района 25 и 22 лет.

В действиях правонарушителей в полиции усматривают признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 УК (хулиганство), за что предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

О причинах своих действий задержанные полиции не рассказали.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Винницкой епархии УПЦ создали фонд помощи священнослужителям.