В Словении девушка отрезала себе руку ради страховки. Но ее план прогорел

Дикий случай произошел в городе Любляны (Словения). Как выяснили журналисты «Фразы», тут двадцатиоднолетняя девушка отрезала себе руку ради страховки.

Как пишут местные СМИ, она отсекла себе «часть руки выше запястья». За увечья девушка должна была получить страховку около 383 тысяч евро, а также пособие по инвалидности.

Однако ее план сорвался. Приехавшие медики оперативно госпитализировали мошенницу и пришили ей руку.

Теперь случаем занимается полиция.

Известно, что у девушки были сообщники – это мужчины 29, 58 и 63 лет. Еще в прошлом году они оформили страховку в пяти компаниях. Всего они планировали получить с них около трех миллионов евро.

Полиция заявляет, что девушка «отрезала себе руку, инсценировав это как несчастный случай при резке циркулярной пилой веток для обогрева жилища». После этого один из ее сообщников оказал ей первую помощь и вызвал врачей, забыв руку на месте ЧП.

Однако конечность нашли копы, которые оперативно отвезли ее в больницу.

Теперь мошенники могут получить до восьми лет заключения.

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