Грипп в Киеве пошел на спад: уже открыты почти все школы

Грипп в Киеве идет на спад. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили в столичной мэрии.

В КГГА сообщили, что за прошлую неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заболели 12 110 человек. По данным чиновников, это на 3% меньше, чем неделей ранее. Из них 142 людей (129 детей) пришлось госпитализировать.

При этом в столице уже открыты почти все школы, которые были вынуждены приостановить учебный процесс из-за гриппа и ОРВИ: сейчас учеба частично не проводится в трех школах, а одна закрыта полностью, тогда как ранее речь шла о десятках учебных заведений.

Как писала «Фраза», в Минздраве подтвердили, что ситуация с гриппом в Украине может ухудшиться.

Ранее из-за гриппа в Киеве закрыли почти четыре десятка школ.