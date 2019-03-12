В страшном пожаре на Донбассе погибли четыре человека, среди жертв – дети

Вечером понедельника, 11 марта, в пгт Красногоровка Донецкой области произошел смертельный пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами огня стали четыре человека.
По данным спасателей, среди погибших – двое детей 2015 года рождения.
Сообщается, что пожар вспыхнул в частном доме. Площадь огня составила 150 квадратных метров.
Пожар тушили две машины спецтехники и десять людей.
Как писала «Фраза», в Винницкой области заживо угорели двое мужчин.
Ранее на Днепропетровщине ни с того ни с сего загорелся детский садик.