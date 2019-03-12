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Как оказалось, воздух в Украине чище, чем в Италии и Израиле

Как оказалось, воздух в Украине чище, чем в Италии и Израиле

Организация Greenpeace и программисты из AirVisual составили рейтинг чистоты воздуха в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», эксперты оценили 73 страны.

Показателем для создания рейтинга стал уровень микрочастиц пыли в воздухе городов стран.

Первые места в списке заняли Бангладеш, Пакистан и Индия – тут самый грязный воздух.

В Украине же все не так плохо: наша страна заняла 49-е место, опередив по чистоте воздуха такие «курортные» государства как Кипр, Италия и Израиль.

Самый же чистый воздух, согласно рейтингу, в Исландии, Финляндии и Австралии.

Рейтинг за 2018 год:

Как писала «Фраза», Украина плетется в хвосте рейтинга самых безопасных стран мира.

Ранее был составлен список самых безопасных стран для путешественников-одиночек.

Тэги: общество, здоровье, воздух, экология, Гринпис

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