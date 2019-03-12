Как оказалось, воздух в Украине чище, чем в Италии и Израиле

Организация Greenpeace и программисты из AirVisual составили рейтинг чистоты воздуха в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», эксперты оценили 73 страны.
Показателем для создания рейтинга стал уровень микрочастиц пыли в воздухе городов стран.
Первые места в списке заняли Бангладеш, Пакистан и Индия – тут самый грязный воздух.
В Украине же все не так плохо: наша страна заняла 49-е место, опередив по чистоте воздуха такие «курортные» государства как Кипр, Италия и Израиль.
Самый же чистый воздух, согласно рейтингу, в Исландии, Финляндии и Австралии.
Рейтинг за 2018 год:
Как писала «Фраза», Украина плетется в хвосте рейтинга самых безопасных стран мира.
Ранее был составлен список самых безопасных стран для путешественников-одиночек.