Как оказалось, воздух в Украине чище, чем в Италии и Израиле

Организация Greenpeace и программисты из AirVisual составили рейтинг чистоты воздуха в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», эксперты оценили 73 страны.

Показателем для создания рейтинга стал уровень микрочастиц пыли в воздухе городов стран.

Первые места в списке заняли Бангладеш, Пакистан и Индия – тут самый грязный воздух.

В Украине же все не так плохо: наша страна заняла 49-е место, опередив по чистоте воздуха такие «курортные» государства как Кипр, Италия и Израиль.

Самый же чистый воздух, согласно рейтингу, в Исландии, Финляндии и Австралии.

Рейтинг за 2018 год:

Как писала «Фраза», Украина плетется в хвосте рейтинга самых безопасных стран мира.

Ранее был составлен список самых безопасных стран для путешественников-одиночек.