Сотни населенных пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды

Бушевавшая в понедельник, 11 марта, непогода оставила без электричества 537 населенных пунктов в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП произошло в пятнадцать областях страны.

По данным ГСЧС, из-за сильного ветра и срабатывания системы защиты линий электропередач больше всех пострадала Киевская область – тут без электричества остались 168 населенных пунктов.

В Хмельницкой области ЧП произошло в 102 населенных пунктах, в Винницкой – в 58, в Черкасской и Житомирской – в 56, в Полтавской – в 28, в Сумской – в 20, в Тернопольской – в 11, в Донецкой – в десяти, в Кировоградской – в семи, в Черновицкой – в пяти, во Львовской, Луганской, Днепропетровской и Черниговской – в четырех.

Продолжаются восстановительные работы.

Как писала «Фраза», синоптики предупредили украинцев о сильных осадках.

Ранее стало известно о жертвах бушевавшей в Украине непогоды.