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Стало известно о жертвах бушевавшей в Украине непогоды

Стало известно о жертвах бушевавшей в Украине непогоды

Стало известно о жертвах непогоды, которая бушевала в Украине в понедельник, 11 марта. Как выяснили журналисты «Фразы», погибли два человека.

Как передает ГСЧС, в Коростышеве (Житомирская область) упавшим с кровли магазина «Фуршет» огромным металлическим листом убило женщину, а ее дочь 1995 года рождения находится в реанимации.

Также в Хмельнике (Винницкая область) упавшим деревом убило 28-летнюю девушку.

Кроме этого, в Николаеве дерево рухнуло на маршрутку, в результате чего пострадали маленькие дети 2010 и 2015 годов рождения.

Как писала «Фраза», синоптики предупредили украинцев о сильных осадках.

Ранее мощный ветер в Киеве срывал крыши и валил деревья.

Тэги: общество, трагедия, дети, непогода, погодные условия, новости Украины

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