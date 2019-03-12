Синоптики предупредили украинцев о сильных осадках

Во вторник, 12 марта, в Украине продолжит бушевать непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», осадки ожидаются в большинстве регионов страны.
Как говорят синоптики, сегодня в большей части областей Украины пройдут дожди, возможен мокрый снег.
Будет сухо лишь в центральных областях.
Днем по Украине ожидается до 4-6 тепла, а ночью похолодает до 2-3 мороза.
Осадки сегодня прогнозируются и в Киеве.
Украинцев предупреждают о сильном ветре.
Как писала «Фраза», мощный ветер в Киеве срывал крыши и валил деревья.
Сообщалось, что непогода в Украине оставила десятки населенных пунктов без электричества.