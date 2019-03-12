Синоптики предупредили украинцев о сильных осадках

Во вторник, 12 марта, в Украине продолжит бушевать непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», осадки ожидаются в большинстве регионов страны.

Как говорят синоптики, сегодня в большей части областей Украины пройдут дожди, возможен мокрый снег.

Будет сухо лишь в центральных областях.

Днем по Украине ожидается до 4-6 тепла, а ночью похолодает до 2-3 мороза.

Осадки сегодня прогнозируются и в Киеве.

Украинцев предупреждают о сильном ветре.

Как писала «Фраза», мощный ветер в Киеве срывал крыши и валил деревья.

Сообщалось, что непогода в Украине оставила десятки населенных пунктов без электричества.