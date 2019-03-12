В Киеве проходит выставка современного украинского левкаса

До 17 марта в галерее «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) можно посетить выставку работ участников Первой Всеукраинской Биеннале Левкаса 2019 и увидеть 90 лучших картин, поражающих разнообразием и мастерством. Как выяснили журналисты «Фразы», вход на мероприятие свободный.

Сложно представить, насколько вариативные формы сегодня приобрела давняя техника, изобретенная когда-то для придания прочности живописным работам. Выросший на плодородной почве украинской и европейской иконописи, современный левкас процветает благодаря индивидуальному вкладу художников-исследователей, экспериментаторов и мечтателей. Они в совершенстве освоили классическую технику и выбрали быть первопроходцами — каждый на своем творческом пути. Выставка современного левкаса позволяет получить представление о его разнообразии и среди десятков работ найти те, которые станут вашими любимыми и надолго останутся во впечатлениях и воспоминаниях.

«Белый Свет» собирает истории художников и их левкасов и публикует на своей странице в Facebook. Там можно узнать, кто из авторов изобразил на картине правдивую и трагическую историю своей семьи, для какой композиции автор собирал фрагменты годами, и каким образом украинский левкас связан с японской философией.

Выставка уже получила высокие оценки критиков и искусствоведов. Они отмечают и мощность всей коллекции работ, представленной в экспозиции, и талант отдельных авторов. Первые премии получили непревзойденный киевский художник Николай Журавель и львовянка Елена Смага, известная удивительными современными интерпретациями сакральных сюжетов. Открытие выставки совпало с днем рождения «Белого Света», и торжественное награждение победителей прошло в праздничной атмосфере. Всего было особо отмечено 35 авторов — они получили денежные вознаграждения и разнообразные призы.

Сейчас посетители галереи могут приобрести каталоги Биеннале Левкаса со всеми работами, присутствующими в экспозиции, и предисловиями известных знатоков левкаса Олега Руденко и Романа Романишина. К открытию выставки было напечатано ограниченное количество каталогов.

Ссылки: событие на Facebook, Всеукраинская Биеннале Левкаса, страница ЦСИ «Белый Свет». Расписание работы галереи: вт-вс — 11: 00-19: 00; пн — выходной.