На Центральном вокзале Киева мужчина в буквальном смысле остался без головы

В понедельник, 11 марта, на Центральном железнодорожном вокзале «Киев-Пассажирский» произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», под движущийся поезд попал неосторожный человек.

Как передают «Вартові.Еспресо», предварительно установлено, что мужчина переходил пути в неположенном месте, из-за чего и попал под колеса.

Сообщается, что поезд отрезал мужчине голову, от полученных травм он мгновенно скончался на месте ЧП.

В настоящее время на месте инцидента работают правоохранители и эксперты. По факту смерти человека начато уголовное производство.

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