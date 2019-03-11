Знаменитого итальянского певца внесли в «черный список» Минкульта

Министерство культуры Украины внесло итальянского певца Альбано Карризи (Аль Бано) в список лиц, которые представляют угрозу государственной безопасности. Как выяснили журналисты «Фразы», знаменитый тенор умудрился чем-то не угодить СБУ.

Как следует из Переченя лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, певец внесен в список с 6 марта 2019 года под номером 48.

Отмечается, что внесение Аль Бано в категорию «нон грата» было сделано на основании обращения Службы безопасности Украины.

Эстрадный дуэт Аль Бано и Ромины Пауэр был особенно популярен в Европе и во всем мире в 1980-1990-х годах.

Как писала «Фраза», звездам советского и российского кино запретили въезд в Украину.

Ранее знаменитый борец с мафией «умудрился» создать угрозу украинской национальной безопасности.