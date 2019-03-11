Тимошенко сместила Порошенко со второго места в рейтинге симпатии избирателей, — «Рейтинг»

Экс-премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко увеличила уровень поддержки среди избирателей и передвинулась на второе место, отодвинув на третью позицию действующего президента Петра Порошенко, говорится в социологическом исследовании группы «Рейтинг». Как сообщает «Народная правда», у Тимошенко 18,3% среди тех, кто намерен голосовать и определился, а у Порошенко — 16,8%.

Лидером без изменений является Владимир Зеленский с уровнем поддержки в 24,7%.

Глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, которого поддержали Андрей Садовый и Дмитрий Добродомов, разместился на четвертой позиции с результатом в 10,3%. За ним идет кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 9,9%. С существенным отрывом за ним расположился лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко — 5,7%.

Уровень поддержки нарастили Тимошенко и Гриценко. Рейтинги Зеленского и Порошенко стабильны и не демонстрируют падений. Больше всего Владимира Зеленского поддерживают в южных и восточных регионах и меньше всего в Галичине (Тернопольская, Ивано-Франковская и Львовская области).

За Юлию Тимошенко готовы активно проголосовать в Центре Украины и меньше всего на Донбассе. Петр Порошенко пользуется поддержкой у избирателей Галичины и других регионов Западной Украины, а на Донбассе он может рассчитывать только на 4%.

В то же время 22% тех, кто намерен голосовать, верят в победу Порошенко, что является самым высоким результатом.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%. Сроки проведения исследования: 1-7 марта 2019 г.

Как отмечает издание, в предыдущем своем социологическом опросе, который проводился группой «Рейтинг» 19-28 февраля 2019 года, Владимир Зеленский удерживал первенство в рейтинге кандидатов в президенты Украины среди тех, кто намерен голосовать и определился. За него готовы отдать свой голос 25,1%. На втором месте расположился Петр Порошенко с результатом в 16,6%. С минимальным отрывом за ним идет бывшая глава Кабмина, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (16,2%).