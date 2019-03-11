Главные новости за 11 марта 2019 года

Синоптики огорчили украинцев прогнозом погоды: всю неделю будут идти дожди. Погода на этой рабочей неделе не порадует украинцев. Синоптики обещают дожди по всей территории страны.

Украине подтвердили негативный международный рейтинг. Украине подтвердили негативный международный рейтинг. Сделали это эксперты Fitch Ratings.

На помойке в центре Киева нашли труп. В Киеве на бульваре Тараса Шевченко, 46в на помойке нашли труп. Его обнаружили утром.

В Киеве эвакуатор протаранил маршрутку. В Киеве произошло резонансное ДТП. По адресу Броварской проспект, 3 маршрутку «Богдан» протаранил эвакуатор.

В США задержан глава международной криптовалютной пирамиды. Основные валюты начали дешеветь. Правоохранительные органы США арестовали лидера одного криптовалютного проекта под названием OneCoin Константина Игнатова. По информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, OneCoin является международной финансовой пирамидой, жертвами которой оказались три миллиона человек.

В Африке кит проглотил фотографа, но счастливчику невероятным образом удалось спастись. Невероятный случай произошел в ЮАР. Тут в водах возле порта Елизаветы кит проглотил фотографа.