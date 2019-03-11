В Нежине неизвестные устроили провокацию в соборе УПЦ

В первый день Великого поста, 11 марта, в Свято-Николаевский кафедральный собор УПЦ города Нежин ворвалась группа провокаторов. Как выяснили журналисты «Фразы», незваные гости громкими возгласами пытались совершить беспорядок, нарушали общественный порядок и препятствовали молитве людей, которые собрались в храм на богослужение.

Как сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ, по требованию священников и присутствующих на молитве верующих прекратить крики, или хотя бы говорить тише, провокаторы подняли еще больший шум. Кроме того, они стали оскорблять духовенство и верующих, и выкрикивать в их адрес клевету.

Такое поведение возмутило присутствующих в храме православных христиан, и они стали требовать у хулиганов извинений за причиненные обиды. Провокаторов не останавливал даже преклонный возраст многих верующих. Присутствующие в соборе настояли на том, чтобы провокаторы немедленно покинули храмовое помещение. Верующие выразили свое категорическое несогласие с их хулиганскими действиями и обратились за помощью в полицию с целью прекратить оскорблять их религиозные убеждения, и осквернять святыню и препятствовать богослужению.

Хулиганы представились как члены общественных организаций, но они отказались говорить, какие именно общественные организации они представляли.

После того, как их акция потерпела неудачу, провокаторы вернулись в храм Киевского патриархата, что находится недалеко от Кафедрального собора Нежинской епархии.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Волыни представители ПЦУ вернули ключи от храма УПЦ после заседания суда.