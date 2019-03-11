В США задержан глава международной криптовалютной пирамиды. Основные валюты начали дешеветь

Правоохранительные органы США арестовали лидера одного криптовалютного проекта под названием OneCoin Константина Игнатова. Как выяснили журналисты «Фразы», по информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, OneCoin является международной финансовой пирамидой, жертвами которой оказались три миллиона человек.

Компания OneCoin, базирующаяся в Болгарии, была основана в 2014 году, и до сих пор продолжает свою деятельность, несмотря на обвинительное заключение. Компания «выплачивала» пользователям некую комиссию, если они убедят других совершить покупку криптовалюты OneCoin. Таким образом за довольно короткий период с 2014 по 2016 год, OneCoin заработал 3,35 млрд евро, сообщает «Сегодня».

По информации следствия, организаторы OneCoin лгали инвесторам, в частности, о том, что криптовалюта OneCoin майнится при помощи принадлежащих компании серверов, хотя в действительности никакого майнинга не ведется. А из вскрывшихся электронных писем руководителей выяснилось, что они планировали «взять деньги и бежать, обвинив в этом кого-нибудь другого».

Старшей сестре Константина, Руже Игнатовой, также предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами. Она основала OneCoin в 2014 году и руководила компанией до 2017 года, когда перестала появляться на публике. После этого компанию возглавил ее брат. А в 2015 году Игнатова начала раздавать всем членам проекта поддельные токены OneCoin.

Самому Игнатову грозит 20 лет тюрьмы, в то время как его сестре предъявлено пять отдельных обвинений, которые могут составить до 85 лет тюрьмы, если она будет признана виновной по всем пунктам обвинения.

На фоне этого скандала сегодня, 11 марта, упали в цене все основные криптовалюты. В частности, курс Bitcoin по состоянию на 12:00 по киевскому времени потерял в цене 0,05% до 3860 долларов при капитализации 69,09 млрд долларов. Ethereum подешевел на 0,9% до 133,4, с капитализацией 14,2 млрд долларов.

XRP понизился на 2,51% до 0,31 доллара при капитализации 12,9 млрд долларов. Litecoin потерял 1,6% до 55 долларов, с капитализацией 3,4 млрд долларов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2018 года один из богатейших людей в мире, американский инвестор Уоррен Баффетт заявлял, что повальное увлечение биткоинами и другой криптовалютой закончится плохо.

Тогда же американский финансист Джордж Сорос назвал криптовалюту «пузырем, не являющимся стабильным средством накопления».