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Ученые предупредили беременных курильщиц о страшных последствиях для их детей

Ученые предупредили беременных курильщиц о страшных последствиях для их детей

Курение во время беременности может привести к страшным последствиям. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили ученые из Института педиатрии в Сиэтле.

Как цитирует экспертов издание Pediatrics, даже одна сигареты, выкуренная беременной женщиной, может стать роковой. Было выявлено, что даже столь мизерная доза табака сразу в два раза увеличивает вероятность преждевременной смерти ребенка в первый год жизни.

Врачи называют это «синдромом внезапной детской смерти». Ученые поясняют, что «это любой случай гибели младенца в результате остановки дыхания по невыясненным причинам». От него сегодня даже в странах с развитой медициной гибнет каждый тысячный ребенок.

Кроме этого, напоминают ученые, курение во время беременности «меняет структуру белка ДНК ребенка, провоцирует возникновение аутизма, ожирения и астмы».

В ходе исследования специалисты проанализировали более двадцати миллионов карточек рожениц и почти двадцать тысяч случаев внезапной смерти у малышей за 2007-2011 годы.

Выяснилось, что самый высокий показатель был у тех будущих матерей, которые курили. Пачка сигарет в день увеличивало риск сразу в три раза.

Как писала «Фраза», ученые обнаружили опасное влияние электронных сигарет на ДНК.

Ранее ученые выявили очень странное последствие курения табака.

Тэги: ученые, беременность, женщина, здоровье, мир, курение, дети

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