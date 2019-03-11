В Черновицкой области в Прощеное воскресенье сторонники новой Церкви срезали замки на храме УПЦ

Нарушив договоренности, сторонники ПЦУ не позволили настоятелю церкви в честь Архистратига Михаила совершить Божественную литургию в храме и сменили на нем замки. Как выяснили журналисты «Фразы», 10 марта, в Прощеное воскресенье, приверженцы новой Церкви ворвались в храм Божий в честь Архистратига Михаила в селе Бережница Черновицкой области, спилив на нем замки.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ на своей странице в Фейсбук.

«Нет большей любви, чем срезать замки в Прощеное воскресенье...» – подчеркнули в епархии и попросили святых молитв за религиозную общину захваченного храма в Бережнице.

Отмечается, что инициативная группа, собравшаяся на прицерковной территории в воскресенье утром, не позволила священнику УПЦ Константину, настоятелю храма, провести Божественную литургию. Среди них находился и глава Баниловского сельсовета Василий Соломко. Причина – «мы передумали».

Вместо этого отцу Константину предложили перейти в ПЦУ, на что священнослужитель ответил решительным отказом, заявив, что не будет предавать Христа.

На место событий был вызван наряд полиции, под присмотром которого инициативная группа и спилила замки на храме.

Как стало известно, вместо святой Литургии в Прощеное воскресенье в Бережнице состоялся волейбольный матч, в котором приняли участие Василий Соломко и молодчики, «случайно» приехавшие на школьном автобусе из Банилова в Бережницу и принявшие активное участие в штурме храма и избиении верующих УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киевской области сторонники ПЦУ срезали замки и захватили храм УПЦ.