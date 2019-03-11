Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Черновицкой области в Прощеное воскресенье сторонники новой Церкви срезали замки на храме УПЦ

В Черновицкой области в Прощеное воскресенье сторонники новой Церкви срезали замки на храме УПЦ

Нарушив договоренности, сторонники ПЦУ не позволили настоятелю церкви в честь Архистратига Михаила совершить Божественную литургию в храме и сменили на нем замки. Как выяснили журналисты «Фразы», 10 марта, в Прощеное воскресенье, приверженцы новой Церкви ворвались в храм Божий в честь Архистратига Михаила в селе Бережница Черновицкой области, спилив на нем замки.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ на своей странице в Фейсбук.

«Нет большей любви, чем срезать замки в Прощеное воскресенье...» – подчеркнули в епархии и попросили святых молитв за религиозную общину захваченного храма в Бережнице.

Отмечается, что инициативная группа, собравшаяся на прицерковной территории в воскресенье утром, не позволила священнику УПЦ Константину, настоятелю храма, провести Божественную литургию. Среди них находился и глава Баниловского сельсовета Василий Соломко. Причина – «мы передумали».

Вместо этого отцу Константину предложили перейти в ПЦУ, на что священнослужитель ответил решительным отказом, заявив, что не будет предавать Христа.

На место событий был вызван наряд полиции, под присмотром которого инициативная группа и спилила замки на храме.

Как стало известно, вместо святой Литургии в Прощеное воскресенье в Бережнице состоялся волейбольный матч, в котором приняли участие Василий Соломко и молодчики, «случайно» приехавшие на школьном автобусе из Банилова в Бережницу и принявшие активное участие в штурме храма и избиении верующих УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киевской области сторонники ПЦУ срезали замки и захватили храм УПЦ.

Тэги: общество, Буковина, новости православия, УПЦ, новости Украины, ПЦУ

Комментарии

Статьи

11.03.19 09:10

Геополитика Украины в 2019 году

Автор: Александр Вольский

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
11.03.19 08:37

Чемпионат Украины: никто не рискует, никто не забивает, никто не ходит…

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

СМИ: Самый богатый спортивный чиновник Украины снова просит денег
10.03.19 14:17

СМИ: Самый богатый спортивный чиновник Украины снова просит денег

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Лучшие драки украинских политиков. Смотрите видеоподборки на канале «Фразы»
Лучшие драки украинских политиков. Смотрите видеоподборки на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Украине подтвердили негативный международный рейтинг

Украине подтвердили негативный международный рейтинг
11.03.19 11:29
289
Последние новости
11.03.19 14:08

В Черновицкой области в Прощеное воскресенье сторонники новой Церкви срезали замки на храме УПЦ
11.03.19 13:40

В Киеве эвакуатор протаранил маршрутку
11.03.19 13:28

На Киев надвигается мощный ураган
11.03.19 13:28

Только «Оппозиционный блок» выступил против дискриминационного языкового законопроекта, - политолог Руслан Бортник
11.03.19 13:19

Эксперт: Формула урегулирования сопредседателей МГ ОБСЕ устарела
11.03.19 12:56

В Киевской области сторонники ПЦУ срезали замки и захватили храм УПЦ
11.03.19 12:26

Сильный ветер частично обесточил Ровенскую область
Фото и Видео
В Киеве эвакуатор протаранил маршрутку
В Киеве эвакуатор протаранил маршрутку
В Киеве эвакуатор протаранил маршрутку
В Киеве эвакуатор протаранил маршрутку
В Киевской области сторонники ПЦУ срезали замки и захватили храм УПЦ
В Киевской области сторонники ПЦУ срезали замки и захватили храм УПЦ
В Виннице и области ветер вторые сутки валит деревья и убивает людей
В Виннице и области ветер вторые сутки валит деревья и убивает людей
Замминистра инфраструктуры попал в ДТП из-за ям на дороге
Замминистра инфраструктуры попал в ДТП из-за ям на дороге
В Киеве автомобиль протаранил забор возле посольства России
В Киеве автомобиль протаранил забор возле посольства России
В Африке кит проглотил фотографа, но счастливчику невероятным образом удалось спастись
В Африке кит проглотил фотографа, но счастливчику невероятным образом удалось спастись
На Одесщине ураганный ветер сорвал крышу с жилого дома
На Одесщине ураганный ветер сорвал крышу с жилого дома
Львов «накрыло» мощным ураганом. Появились фото последствий стихии
Львов «накрыло» мощным ураганом. Появились фото последствий стихии
Националисты атаковали Порошенко в Черкассах
Националисты атаковали Порошенко в Черкассах
Митинг Нацкорпуса в Киеве перерос в драку с полицией
Митинг Нацкорпуса в Киеве перерос в драку с полицией
fraza.ua
Новости блогосферы
07.03.19 11:50

Режиссёр, сидящий в украинской тюрьме, просит о помощи
05.03.19 22:02

Порошенко - человек денег, Тимошенко - власти, Зеленский - славы. За кого голосовать?
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.