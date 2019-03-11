В жутком пожаре под Киевом угорел мужчина

Утром понедельника, 11 марта, в селе Липовка Киевской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в пожаре погиб 54-летний мужчина.

Спасатели говорят, что сообщение о пожаре поступило около 5-35 утра. На место ЧП выехали две пожарные машины и восемь человек личного состава.

Выяснилось, что горели перекрытия и крыша дома. Площадь огня была небольшой – двенадцать квадратных метров, но спасти хозяина дома не удалось.

Пожар ликвидировали после восьми часов утра.

Как писала «Фраза», в жутком пожаре под Киевом сгорели крошечные дети.

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