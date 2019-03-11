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Только «Оппозиционный блок» выступил против дискриминационного языкового законопроекта, - политолог Руслан Бортник

Только «Оппозиционный блок» выступил против дискриминационного языкового законопроекта, - политолог Руслан Бортник

Самым тяжелым социальным последствием дискриминационного языкового законопроекта № 5670-дстанет провокация конфликта между украиноязычной и говорящими на других языках группами нашего обществе. Как сообщает Вести-UA, так прокомментировал этот законопроект политолог Руслан Бортник.

«В Украине на сегодня 400 000 учеников, которыеучатся на языках нацменьшинств. Кроме того, 15 миллионов граждан потеряют возможность получать новости из средств массовой информации на родном языке», — констатировал возможные последствия законопроекта Бортник.

По мнению политолога, только Александр Вилкул, Вадим Новинский и другие представители оппозицийного блока честно выступают против этой инициативы и не голосуют. «Но где же другие фракции так называемой коалиции „Европейская Украина“? В Верховной Раде 5 фракций, которые постоянно ратуют заевропейские стандарты и реализацию норм демократического европейского права в Украине, а также о верховенстве права», — резонно высказал удивление Руслан Бортник.

Политолог считает, что этот закон правильнее называть «закон о запрете использования языков нацменьшинств (региональных языков или языков меньшинств) во всех сферах общественной жизни».

Относительно статуса государственного языка — этотвопрос был решен еще в далеком 1989 году. С тех пор все национальное законодательство гарантирует свободное использование государственного языка во всех сферах жизни. А именно этим законопроектом просто запрещается русский, венгерский, румынский в тех сферах, где они еще функционировали: в образовании, в местном самоуправлении, в средствах массовой информации, в работе органов местной власти, и т.д.

«Этот закон о запрете других языков, кроме украинского. Если он будет принят в таком виде, то не только создаст внутренний общественной конфликт в Украине, который еще много лет не будет потушен, но еще вызовет серьезные проблемы внешнего восприятия Украины», — подытожил политик.

Политолог уверен, что в таком виде и с таким правовым урегулированием языкового вопроса, Украина никогда не сможет выглядеть равноправным партнером, готовым к диалогу с такими международными организациями, как Совет Европы, Европейский Союз, ООН, Венецианская Комиссия. Теперь все, в связи с этим законом, будут на нас смотреть, как на странных африканцев, что живут в Европе.

"Разве это украинизация, — удивлен Руслан Бортник,— это просто создание искусственного конфликта в нашем обществе. Ведь, за время независимости численность носителей украинского языка и так уменьшилась на 10 миллионов человек. Затоуничтожение русскоязычного населения проходит под лозунгами украинизации и борьбы за украинский язык«.Эти нынешние борцы за украинский язык напоминают политологу Геростратов, которые поджигают национальный храм, чтобы лишь погреться на пепелище и получить лишний пиар.

«Мы наоборот должны гарантировать неотъемлемые права человека в части использования родного языка во всех сферах общественной жизни на всех уровнях функционирования государства. Только это позволит Украине соответствовать современным глобальнымтрендам. Также это позволит стране становиться объединенной и сильной. Все другие предложения — этопопытка создать раскол, сделать нашу страну слабее и легко контролируемее благодаря», — заявил политолог.

К тому же, он отметил наиболее контраверсионныенормы этого закона. Речь о норме запрета на обучение на национальных языках. Причем, это обучение было гарантировано еще после Второй Мировой войны. Заметим, тоталитарный Советский Союз все же обеспечивал эти права в отличии от "демократической«Украины.

Тоже касается фактического запрета использования языков в центральных средствах массовой информации и судах. Хотя, решение Конституционного суда от 2011 годагарантирует свободное использование региональных языков и языков нацменьшинств в качестве языка судопроизводства. Запрет говорить в любом публичном диалоге и по соглашению сторон может использоваться даже в магазинах.

«Политолог Руслан Бортник также возмутился о совершенно дикой и средневековой системой надзора, которая предусматривает в законе официальное трудоустройство профессиональных борцов за украинский язык, которые будут ходить и устраивать искусственные конфликты в организациях и учреждениях в связи с неиспользованием украинского языка», — пишет издание.

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