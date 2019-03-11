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Эксперт: Формула урегулирования сопредседателей МГ ОБСЕ устарела

Эксперт: Формула урегулирования сопредседателей МГ ОБСЕ устарела

Очевидно, что своим заявлением сопредседатели хотят перезапустить процесс переговоров, однако, отталкиваясь от формулы более 20-летней давности Минская группа предлагает лишь устаревшие — тупиковые тезисы, которые не обладают потенциалом для решения карабахской проблемы. Об этом в комментарии «Фразе» заявил украинский политический обозреватель Марат Акопян.

«Формула урегулирования конца 20-го века с явно противоположными принципами — территориальной целостности и права народов на самоопределение, сегодня выглядит откровенно трудно воспринимаемой и невозможной для реализации.

«Сопредседателям следует учесть, что подобный подход с каждым годом все больше не соответствует реалиям, существующим в регионе и вряд ли возможна ситуация, которая может вернуть стороны к положению дел 1994-го или даже 2011-го года. Формула урегулирования сопредседателей МГ ОБСЕ — устарела, и может служить лишь к затягиванию урегулирования конфликта между Азербайджаном и Карабахом. Для разработки реальной, не искаженной формулы, необходимы новые консультации со всеми реальными сторонами», — подчеркнул обозреватель.

Как сообщает AnalitikaUA.net, сопредседатели МГ ОБСЕ на днях распространили заявление в связи с готовящейся встречей премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сопредседатели подтвердили, что «справедливое и стабильное урегулирование должно основываться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, включая, в частности, неприменение силы или угрозы силы, территориальную целостность и право народов на самоопределение».

Тэги: Армения, мир, Нагорный Карабах, ОБСЕ, проблема, минские договоренности

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