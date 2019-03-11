Сильный ветер частично обесточил Ровенскую область

В Ровенской области из-за сильного ветра произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут без электричества остались тридцать населенных пунктов.

Как сообщает в «Фейсбуке» компания «Ровнооблэнерго» от непогоды пострадали жители Здолбуновского, Дубенского, Дубровицкого и Березновского районов.

На утро понедельника, 11 марта, продолжаются восстановительные работы.

Как писала «Фраза», непогода в Украине оставила десятки населенных пунктов без электричества.

Ранее синоптики огорчили украинцев прогнозом погоды: всю неделю будут идти дожди.