Синоптики огорчили украинцев прогнозом погоды: всю неделю будут идти дожди

Погода на этой рабочей неделе не порадует украинцев. Как выяснили журналисты «Фразы», 11-15 марта синоптики обещают дожди по всей территории страны.

По прогнозу Гидрометцентра, осадки ожидаются как минимум до выходных.

До пятницы доджи будут идти в разных регионах, а к концу недели накроют всю страну.

По всей Украине немного похолодает. Днем по стране ожидается до 4-8 тепла, а ночью будет от 1 мороза до 3-4 тепла.

В Киеве также пройдут дожди. Днем будет до 5-8 тепла, а ночью может похолодать до минус 2-4.

Как писала «Фраза», синоптики предупредили украинцев о затяжных дождях и мокром снеге.