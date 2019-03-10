Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»

Для многих до сих пор кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — загадка. «Фраза» решила собрать самые яркие высказывания известных людей о Зеленском. Смотрите на нашем канале новое видео.

Полный список авторов высказываний:

Сергей Гайдай

Дмитрий Джангиров

Игорь Коломойский

Михаил Саакашвили

Евгений Комаровский

Дмитрий Гордон

Евгений Мураев

Андрей Пальчевский

Николай Азаров

Сергей Лещенко

Лолита Милявская

Игорь Кондратюк

Виталий Кличко

Юлия Тимошенко

Сергей Поярков

Святослав Вакарчук

Эдуард Ходос