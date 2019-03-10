Немецкие масоны раскрыли местонахождение тайников с несметными сокровищами Третьего рейха

Масонская ложа немецкого города Кведлинбург решила опубликовать дневник офицера СС, в котором находится информация об 11 кладах Гитлера в Польше. Как выяснили журналисты «Фразы», в одном из тайников находится почти 30 тонн золота.

Как передает «ПолитРоссия» со ссылкой на The First News, эти записи были сделаны нацистским офицером Эгоном Олленхауэром во время отступления Вермахта с территории Польши. По приказу Гитлера в разных уголках страны были спрятаны золото и величайшие произведения искусства.

По словам представителей кведлинбургской масонской ложи, Олленхауэр играл ключевую роль в операции СС, выступая в роли «связующего звена» между местными аристократами, которые захотели спрятать свои драгоценности, и нацистской армией.

Согласно записям дневника, в нынешнем Вроцлаве находятся 28 тонн золота, которые были перевезены туда из одного из отделений Рейхсбанка. Другой клад богат различными монетами, медалями, ювелирными изделиями и украшениями, которые нацистам передали аристократы на хранение. В одном из тайников можно найти 47 произведений искусства, похищенных из французских коллекций. Там картины Боттичелли, Рубенса, Сезанна, Караваджо, Моне, Дюрера, Раффаэля и Рембрандта.

Представитель фонда «Силезийский мост», Роман Фурманьяк заявил, что ложа хотела дождаться момента, когда все люди, связанные с этими записями, скончаются. И теперь, когда подлинность дневника проверена пятью немецкими учреждениями, в том числе специалистами факультета истории искусств Гёттингенского университета, записи стали общественным достоянием. Публикация дневника была осуществлена в честь столетия восстановления независимости Польши и 1100-летия с момента основания кведлинбургской ложи.

Представители фонда намерены вернуть сокровища в собственность законным владельцам. В настоящий момент все тайники находятся под охраной «Силезийского моста». Пока известно лишь о нескольких локациях: в глубоком колодце и в пруду дворцового парка города Ополе, а также в бетонном саркофаге на дне местного ручья и в некой подземной оранжерее в Польше.

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