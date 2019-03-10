В Виннице дерево упало прямо на ребенка. Врачи оказались бессильны

В воскресенье, 10 марта, в Виннице случилась трагедия, унесшая жизнь ребенка. Как выяснили журналисты «Фразы», на 12-летнюю девочку рухнуло дерево.

Как передает пресс-центр винницкой областной полиции, резонансный инцидент произошел на улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала.

«В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи», ‒ сказано в сообщении.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии. По факту гибели ребенка начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в Черкассах на детей упало дерево. В Кременчуге — стена рынка.

Ранее в больнице скончалась одесситка, на которую упало дерево.