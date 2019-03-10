Главные новости за 8-10 марта 2019 года

Националисты атаковали Порошенко в Черкассах. Представители «Национального корпуса» отправились в Черкассы, где в это время с визитом пребывал президент Украины. После выступления главы государства националисты зажгли файеры и начали распылять газ, пытаясь прорваться через кордон полиции.

Атака на Порошенко в Черкассах уложила в больницу сразу 19 полицейских. В результате массовых беспорядков в Черкассах, которые произошли во время визита президента Петра Порошенко, пострадали 22 правоохранителя. 19 из них «загремели» в больницу с серьезными травмами.

Митинг Нацкорпуса в Киеве перерос в драку с полицией. В центре Киева прошла массовая акции протеста против коррупционных «схем» в оборонной сфере. Шествие националистов в сторону Администрации президента переросло в столкновения с полицией.

Львов «накрыло» мощным ураганом. Появились фото последствий стихии. Воскресным утром во Львове бушевал разрушительный ураган. Шквальный ветер валил деревья, фонарные столбы, причинял ущерб зданиям.

В центре Киева радикалы устроили драку с феминистками. На Михайловской площади в Киеве произошли массовые беспорядки. Здесь радикалы и феминистки подрались по случаю Международного женского дня.

На Одесщине убили и сожгли израильтянина, приехавшего повидать историческую родину. В селе Семеновка Одесской области найден труп 32-летнего гражданина Израиля Александра Бохонова, исчезнувшего почти два месяца назад. Молодой человек прибыл в Украину с целью путешествия по земле предков.

«Это не он!» Во Львове родители не узнали собственного сына, погибшего в зоне АТО. Во Львове разразился громкий скандал во время отпевания 21-летнего военнослужащего Богдана Слободы, погибшего в зоне АТО. Родители не смогли опознать собственного сына.

В сеть попало видео зверского избиения запорожского экс-борца с коррупцией. Нападение на известного запорожского общественника Дмитрия Марченко было зафиксировано на камеру уличного видеонаблюдения. Соответствующее видео выложил в социальную сеть Facebook замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

В Москве скончался звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В одной из московских клиник скончался Народный артист СССР Владимир Этуш. Сердце выдающегося деятеля культуры перестало биться на 97-м году жизни.

В Эфиопии потерпел крушение пассажирский Boeing 737. Выжить не удалось никому. В районе эфиопского города Дэбрэ-Зэйт разбился пассажирский авиалайнер Boeing 737, следовавший по маршруту Аддис-Абеба ‒ Найроби (Кения). На борту воздушного судна находились 157 человек.

Космический корабль SpaceX вернулся на Землю. Команды частной компании SpaceX и государственного агентства NASA выполнили заключительный этап испытательного полета многоразового корабля Crew Dragon. Население Земли смогло понаблюдать за процессом в прямом эфире.