В Черкассах уже вовсю «пакуют» членов Нацкорпуса. Жителей города призывают готовиться к «мобилизации»

В Черкассах начались задержания членов Нацкорпуса, причастных к беспорядкам во время визита в город президента Петра Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице областного отделения организации в социальной сети Facebook.

В частности, правоохранители задержали главу областного отделения Нацкорпуса Дмитрия Кухарчука и его соратников. По словам националистов, силовики были вооружены и «работали» с применением силы.

В настоящее время по месту проживания задержанных проводятся обыски.

В свою очередь, организация рассматривает подобный «беспредел» как начало политических репрессий и личную месть от Петра Порошенко. Жителей города просят быть готовыми мобилизироваться для помощи «собратьям».

Как писала «Фраза», атака на Порошенко в Черкассах уложила в больницу сразу 19 полицейских.

Ранее за «хардкор» в Черкассах Нацкорпусу пообещали крупные неприятности.