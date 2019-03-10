Атака на Порошенко в Черкассах уложила в больницу сразу 19 полицейских

В результате массовых беспорядков в Черкассах, которые произошли во время визита президента Петра Порошенко, пострадали 22 правоохранителя. Как выяснили журналисты «Фразы», 19 из них «загремели» в больницу с серьезными травмами.

Как передает УНИАН, по факту вопиющего инцидента открыто уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 2 ст. 345 («угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа») и по ч. 4 ст. 296 («хулиганство»).

Как известно, в субботу, 9 марта, представители «Национального корпуса» отправились в Черкассы, где в это время пребывал президент Украины. После выступления Порошенко, националисты зажгли файеры и начали распылять газ, пытаясь прорваться через кордон полиции.

Как писала «Фраза», за «хардкор» в Черкассах Нацкорпусу пообещали крупные неприятности.

Ранее сообщалось, что митинг Нацкорпуса в Киеве перерос в драку с полицией.