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В Эфиопии потерпел крушение пассажирский Boeing 737. Выжить не удалось никому

В Эфиопии потерпел крушение пассажирский Boeing 737. Выжить не удалось никому

В районе эфиопского города Дэбрэ-Зэйт разбился пассажирский авиалайнер Boeing 737, следовавший по маршруту Аддис-Абеба ‒ Найроби (Кения). Как выяснили журналисты «Фразы», на борту воздушного судна находились 157 человек.

Как передает Reuters, связь с самолетом, принадлежащим авиакомпании Ethiopian Airlines, была потеряна в 8-44 утра по местному времени.

По словам представителя компании, в настоящее время список пассажиров уточняется. Предварительно, на самолете летели 8 членов экипажа и 149 пассажиров.

В правительстве страны уже выразили соболезнования семьям, потерявшим своих близких.

Как писала «Фраза», все 189 человек разбившегося в Индонезии «Боинга» погибли. Появились фото с места трагедии.

Ранее в Иране разбился Boeing 707. Выжить не удалось никому.

Тэги: крушение, жертвы, авиакатастрофа, трагедия, мир, Африка, ЧП, Эфиопия, экипаж, Кения, Boeing, пассажиры

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