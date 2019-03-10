За «хардкор» в Черкассах Нацкорпусу пообещали крупные неприятности

Представителям Нацкорпуса, которые в субботу, 9 марта, устроили массовые беспорядки во время визита Петра Порошенко в Черкассы, придется понести наказание за свои действия. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как пишет глава МВД на своей странице в Facebook, «любому гневу есть разумные границы», однако то, что произошло в Черкассах ‒ совершенно недопустимо.

«Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности», — отметил он.

Министр пообещал, что в отношении виновных не будет «поблажек» в связи с участием в АТО.

«Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам — так вести себя нельзя — возбуждено уголовное производство — преступившие черту должны понести наказание», ‒ написал Арсен Аваков.

Глава МВД напомнил, что период выборов ‒ это «состязание аргументов и представления позиций — а не соревнование кулаков».

Как писала «Фраза», в субботу, 9 марта, представители «Национального корпуса» отправились в Черкассы, где в это время пребывал президент Украины. После выступления Порошенко, националисты зажгли файеры и начали распылять газ.

Ранее сообщалось, что митинг Нацкорпуса в Киеве перерос в драку с полицией.