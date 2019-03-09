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Американский дипломат пытался пронести минометную мину на борт самолета

Американский дипломат пытался пронести минометную мину на борт самолета

В субботу, 9 марта, службой авиационной безопасности московского международного аэропорта «Шереметьево» был задержан сотрудник посольства США. Как выяснили журналисты «Фразы», американский дипломат умудрился прихватить с собой в дорогу запрещенный к перевозке предмет.

Как передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ, в зоне досмотра терминала D при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину. Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса.

Сообщается, что сотрудник американской дипмиссии покидал Россию в связи завершением командировки и утверждал, что приобрел пустую мину «для личной коллекции».

«Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14-35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк. Без мины», — отметили в ведомстве.

Как писала «Фраза», известная украинская певица устроила скандал в московском аэропорту.

Ранее во львовском аэропорту задержали мужчину с 17 кг золота.

Тэги: США, общество, Москва, Россия, МИД России, мир, ТАСС, аэропорт, мина, посольство, дипломат, миномет, дипломатия, курьезы

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