В Москве скончался звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

В субботу, 9 марта, в одной из московских клиник скончался Народный артист СССР Владимир Этуш. Как выяснили журналисты «Фразы», сердце выдающегося деятеля культуры перестало биться на 97-м году жизни.

Как передает malipuz, актер почувствовал себя плохо в пятницу, 8 марта. «Скорая помощь» отвезла его в бессознательном состоянии в больницу, где его поместили в реанимацию. Но, несмотря на все усилия врачей, спасти артиста не удалось.

Предварительные данные о причине смерти Владимира Этуша раскрыла его дочь ‒ Раиса Владимировна Этуш. По ее словам, отец скончался в результате остановки сердца.

Прощание с артистом состоится во вторник, 12 марта, в 10 часов на основной сцене Театра имени Вахтангова. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.

Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. В 1941-1943 гг. принимал участие в Великой Отечественной войне. Награжден орденом «Красной Звезды». Комиссован по ранению. В 1945 году окончил актёрский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина (курс Анны Алексеевны Орочко) и был принят в труппу Театра имени Е. Б. Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актёров.

В кино начал сниматься в 1953 году, сыграв роль флотоводца Сеид-Али в исторической картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Всенародную же любовь актеру принесло мастерское исполнение острохарактерных и комедийных ролей. Зрителям наиболее памятны его работы в комедиях Леонида Гайдая ‒ Саахова из «Кавказской пленницы», инженера Брунса из экранизации «12 стульев» (1971) и стоматолога Антона Семеновича Шпака из картины «Иван Васильевич меняет профессию».

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