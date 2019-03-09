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Соловьев поедет за границу агитировать украинских заробитчан, начнет с России

Соловьев поедет за границу агитировать украинских заробитчан, начнет с России

Лидер политической партии «Разумная сила» Александр Соловьев вместе с партактивом после активного агитационного тура по городам Украины отправится агитировать за границу. Как передает «КП в Украине», об этом сообщил заместитель председателя политической партии и доверенное лицо кандидата Александр Савченко.

«Многие наши соотечественники находятся за пределами Украины. Их больше 6 миллионов только по официальной статистике. Однако украинские политики о них забыли. Об их проблемах никто не заботится. Поэтому мы решили стать первой политической силой, которая поедет агитировать на президентских выборах за границу. Среди первых стран, где будут проходить встречи — Российская Федерация и Польша», — заявил Александр Савченко.

Он отметил, что по информации пограничников, в 2018 году Россию посетили 3 миллиона 725 000 наших соотечественников. И хотя большинство из них указывают цель визита, как туристическую или для посещения родственников — почти все едут на заработки. При этом, по данным НБУ только в 2015 году украинцы перечислили из России в Украину 1 млрд 300 млн долларов. Украинцы за рубежом сталкиваются с большим количеством проблем и нарушения их прав, однако никто их не защищает. «Разумная сила», по словам Савченко, станет первой партией, которая начнет заниматься проблемами украинцев за рубежом системно.

Савченко отметил, что во время встреч они будут формировать дорожную карту для защиты прав украинцев за рубежом, а также будут призывать украинцев не игнорировать выборы и приходить на избирательные участки. И на время выборов вернуться в Украину, чтобы сделать осознанный выбор.

По словам политика, после поездки по России (Москва, Санкт-Петербург, Ростов на Дону) и Польше (Краков, Варшава, Перемышль) Соловьев планирует также посетить Германию (Берлин, Мюнхен) и Португалию (Лиссабон).

Напомним, политическая партия «Разумная сила» также стала первой партией, которая поехала на встречу с мирными гражданами Украины, которые остались на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей.

После поездки на неподконтрольные Украине территории, активную поддержку партии выразили депутаты Бундестага.

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