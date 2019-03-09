На Одесщине убили и сожгли израильтянина, приехавшего повидать историческую родину

В селе Семеновка Одесской области найден труп 32-летнего гражданина Израиля Александра Бохонова, исчезнувшего почти два месяца назад. Как выяснили журналисты «Фразы», молодой человек прибыл в Украину с целью путешествия по земле предков.

Как передает «Думская», обгоревшее тело несчастного обнаружили в помещении электростанции водонасосной станции. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть наступила более месяца назад.

В настоящее время правоохранители принимают меры к установлению лиц, причастных к тяжкому преступлению.

По данным издания, уроженец Украины Александр Бохонов приехал на историческую родину в конце прошлого года. Пограничникам он сообщил, что собирается путешествовать по стране.

Сначала израильтянин поселился в одном из одесских отелей, а 4 января переехал в гостиницу «Фиеста» в Белгороде-Днестровском.

Поздно вечером 19 января он покинул номер, чтобы поужинать в кафе. Заказав ужин, но не дождавшись еды, он расплатился и вышел на улицу. С тех пор живым его никто не видел.

Как писала «Фраза», в Киеве таксист с сообщником пытались ограбить иностранца, угрожая ножом.

Ранее на Киевщине из Днепра выловили труп иностранца.