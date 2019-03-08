Под Киевом средь бела дня избили и похитили ребенка

В пятницу, 8 марта, в селе Гатное Киево-Святошинского района произошло громкое преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», двое неизвестных похитили ребенка и увезли в неизвестном направлении.

Как передает «Информатор», инцидент произошел во дворе ЖК «Озерний Гай», расположенного на улиице Свободы, 1а. По словам очевидцев, злоумышленники избили 12-летнего мальчика, после чего силой запихнули его в автомобиль Mercedes синего цвета г/н АI 4660 АН и дали «по газам».

Сообщается, что в Киеве и области введен оперативный план «Перехват». Предположительно, похитители и их жертва могут находиться в Киеве.

Как писала «Фраза», на Киевщине бьют тревогу: в области орудует банда похитителей детей.

Ранее в Киеве дерзкие «полицейские» похитили двух девушек.