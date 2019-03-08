На Киевщине в ДТП погибли сразу пять человек

В пятницу ночью, 8 марта, в Киевской области случилось смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла в селе Яблунивка Макаровского района.

Как передает пресс-служба ГСЧС, приблизительно в 2-48 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибло 5 человек, еще 1 человек был госпитализирован в лечебное учреждение.

Сообщается, что на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области и правоохранители.

Как писала «Фраза», в Киеве произошло смертельное ДТП с фурой на молдавских номерах (18+).

Ранее под Николаевом произошло крупное ДТП ‒ погибли и взрослые, и дети.