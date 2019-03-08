Лига Европы: «Динамо» серьезно облажалось в Лондоне

Сегодня, 7 марта, были сыграны первые матчи 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» на выезде играло против одного из фаворитов турнира — лондонского «Челси».

Как и ожидалось, англичане с первых же минут большими силами пошли вперед и создали немало проблем киевской обороне. А уже на 17-й минуте один из таких моментов привел к голу: Педро, ворвавшись в штрафную киевлян по левому флангу, обыгрался с Жиру и с линии вратарской сумел «распечатать» Бойко. Спустя всего три минуты Педро обязан был удваивать преимущество своей команды, но после прострела с правого фланга не сумел в упор переиграть голкипера киевлян. А на 25-й минуте встречи уже Баркли мог забивать, но и здесь надежно сыграл Бойко.

На время гости успокоили игру, но под занавес первого тайма лондонцы обязаны были забивать еще несколько раз — Алонсо и все тот же Педро своими шансами не воспользовались.

Во второй половине встречи подопечные Александра Хацкевича начали играть намного спокойнее, временами даже «закрывая» хозяев поля на их половине. Но, увы, до по-настоящему опасных моментов у ворот Кепы дело так и не дошло. Более того, на 65-й минуте киевляне пропустили и второй гол — точным ударом со штрафного отметился бывший игрок «Шахтера» Виллиан.

После второго пропущенного мяча киевляне на время вообще потерялись на поле, но под занавес встречи попытались активизироваться, и даже создали некоторое напряжение у чужих ворот, но толку от этого было минимум. Более того, на последней минуте встречи в контратаке Хадсон-Одои забил третий гол, воспользовавшись очередной ошибкой киевской обороны. В итоге — победа «Челси» 3:0 и в ответном поединке «динамовцам» будет крайне сложно как-то спасти ситуацию.

Ранее «Фраза» сообщала, что на стадии 1/16 финала «Динамо» оказалось сильнее греческого «Олимпиакоса».