Зарезавшего украинку чиновника приговорили к смертной казни

Египетского государственного служащего признали виновным в убийстве украинской женщины, которая работала в гостинице курортного города Хургада. Как выяснили журналисты «Фразы», суд провинции Красное море вынес убийце самый суровый приговор.

Как передает Egypt Independent, гражданка Украины Марина Адиклану была убита в своей квартире во время попытки ограбления ‒ женщина оказала сопротивление 29-летнему злоумышленнику, который схватил нож и нанес своей жертве несколько ударов.

Тело убитой украинки нашел муж, который сразу же обратился в полицию и подозреваемого удалось задержать по «горячим следам» ‒ на его теле обнаружили следы от драки и кровь на одежде.

Сообщается, что изучив все обстоятельства дела, суд приговорил злоумышленника к смертной казни и направил приговор на утверждение верховному муфтию Египта.

Как писала «Фраза», на популярном египетском курорте жестоко убили украинку.

Ранее в Египте загадочной смертью умер известный киевский ресторатор.