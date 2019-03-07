Болтливого разработчика «Новичка» заподозрили в мелкой краже

Одного из разработчиков отравляющего химического вещества «Новичок» ‒ Владимира Углева ‒ вызвали на допрос в органы внутренних дел. Как выяснили журналисты «Фразы», ученого заподозрили в совершении «незначительного» преступления.

Как передает «Лента» со ссылкой на BBC, Владимир Углев подозревается в мелкой краже, якобы совершенной в одном из санаториев Краснодарского края.

При этом, что именно и в каком санатории было украдено, ему не сообщили. Ученый заявил правоохранителям, что придет на допрос только после получения повестки от следователя.

Владимир Углев стал известен общественности после резонансного отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Специалист дал несколько интервью российским и зарубежным СМИ, в которых рассказал о том, когда и как в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии с его участием разрабатывалось отравляющее вещество «Новичок», каким образом оно действует и кто мог бы воспроизвести его формулу.

Как писала «Фраза», разработчик «Новичка» рассказал, почему Скрипалям удалось выжить после покушения.

Ранее британские правоохранители рассказали, кто и каким образом пытался отравить Скрипалей.