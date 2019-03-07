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Тимошенко: Порошенко и его коррупционное окружение будут отвечать по закону

Тимошенко: Порошенко и его коррупционное окружение будут отвечать по закону

Президент Петр Порошенко персонально, его коррупционное окружение и все, кто наживался на стране в течение 5 лет, после избрания нового главы государства будут отвечать по самому строгому закону. Об этом заявила кандидат на пост Президента Украины Юлия Тимошенко на пресс-конференции 7 марта в Киеве, говорится на сайте партии.

«Я хочу предупредить всех, без исключения, кто сегодня занимается коррупцией и ее возглавляет, — от действующего президента и его окружения до всех, кто замешан в коррупционных пирамидах, — вы первый раз за 28 лет будете реально отвечать по строжайшим законам», — заверила она.

Особенно лидер «Батькивщины» подчеркнула необходимость наказания за торговлю на крови и коррупционные махинации в армии: «Тот, кто заработал хоть одну копейку на войне, на беде — будет сидеть пожизненно! Никто нас в этом не остановит».

Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что действующий глава государства «в 2018 году часть своего состояния, свои деньги давал под проценты собственной воюющей стране», и за это ему также не поздоровится.

Она предупредила, что знает всех поименно, «кто строил финансовую пирамиду в НБУ и Министерстве финансов и получал от махинаций невиданные проценты». Им придется предстать перед законом, добавила политик.

Началом ответственности за «тарифную вакханалию» лидер «Батькивщины» назвала решение суда о необоснованности и незаконности повышения цен на газ для населения.

Юлия Тимошенко напомнила, что НКРЕКП, которая устанавливает тарифы, формирует своим указом президент: он назначает членов комиссии и увольняет их. Поэтому Порошенко лично контролирует тарифообразование, убеждена председатель партии.

«Президент персонально несет ответственность за всю тарифную коррупцию, тарифную несправедливость, которая происходила 5 лет. И он за это персонально будет отвечать», — заверила кандидат в Президенты.

Новый президент немедленно изменит состав НКРЕКП и, как следствие, будут установлены обоснованные и справедливые тарифы для населения, отметила политик.

«Спуску не будет никому. Даже не надейтесь! Вы точно знаете, что со мной никогда не могли договориться, потому что для меня первично — это развитие страны и благосостояние нашего народа. И все, что вы взяли, — в многократно большем размере вы вернете народу. И, кстати, ни вылететь, ни выехать, ни выползти из страны мы вам не дадим», — подытожила Юлия Тимошенко.

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