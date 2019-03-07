Скандальный одесский живодер получил 7,5 лет тюрьмы

В Одессе вынесли приговор живодеру, который издевался над котятами. Как выяснили журналисты «Фразы», 37-летний мужчина получил 7,5 лет тюрьмы.

Как сообщает прокуратура, решение Одесский суд принял в четверг, 7 марта.

В сообщении говорится, что «обвиняемый имел непогашенную судимость за совершенное до этого преступление, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и умышленное убийство».

Стало известно, что живодер находил котят через объявления волонтеров в Сети, а его жена созванивалась и обещала за ними ухаживать. Однако со временем оказалось, что несколько животных были избиты и выброшены из окна на глазах у пятилетнего ребенка. В конечном итоге, ранее судимый живодер также начал подымать руку на сожительницу (по другим данным, жену) и ее сына, после чего она обратилась в полицию. По заявлению женщины, на глазах мальчика этот человек убил не менее семи животных.

Как писала «Фраза», в Одессе избили живодера, который издевался над котятам на глазах у малолетнего ребенка.

Ранее столичный живодер получил четыре года тюрьмы.