США поддерживают украинский народ, а не какого-то конкретного кандидата в президенты, — замгоссекретаря США Гейл

После выборов, которые состоятся 31 марта, США продолжат поддерживать народ Украины в демократических стремлениях и в усилиях на пути реформ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на пресс-конференции сказал заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл по итогам визита в Украину. Трансляцию вел «Прямой».

«Именно в Революции Достоинства Украинский народ сделал свой выбор в пользу свободной, демократической и процветающей страны. Украина немало продвинулась в реформаторских усилиях в судебной, энергетической и оборонной сферах. Мы выражаем и предоставляем свою полную поддержку для дальнейшего движения по этому пути. Ключевыми являются выборы, которые вскоре состоятся. Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в этом демократическом процессе, а не какого-то конкретного кандидата ... Когда выборы состоятся, Соединенные Штаты продолжат работать с вами для того, чтобы дальше строить наши стратегические отношения», — сказал он.