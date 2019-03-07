Разъяренные стоматологи сорвали сессию Львовского горсовета

Очередное пленарное заседание сессии Львовского городского совета сорвалось из-за протеста стоматологов, который те устроили в ратуше. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам секретаря совета Анатолия Забарило, из-за «отсутствия надлежащих условий для труда» пленарное заседание было перенесено.

Как сообщает ZAXID.NET, заседание сессии горсовета Львова должно было начаться утром 7 марта, но было перенесено, поскольку работники стоматологических поликлиник захватили помещение сессионного зала, где провели ночь и отказываются его покидать, пока им не выплатят долг по зарплате в 3,6 млн грн.

По данным издания, заработную плату не получают работники лишь тех стоматологических отделений, которые отказались реформироваться и превратились в неприбыльные коммунальные предприятия.

Как сообщала «Фраза», летом 2013 года во Львове дворники ворвались в горсовет.